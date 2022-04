Jardiner au naturel #3 : Atelier : Eté : les techniques à mettre en place au jardin potager. Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’évènement: Orne

Perche en Nocé Orne Organisés avec Jérôme Voyer et le Parc du Perche, ces ateliers ont pour but d’accompagner la mise en place d’un jardin potager écologique chez soi. A chaque rendez-vous, des thèmes en rapport avec les travaux du mois à réaliser seront abordés sous la forme d’échanges et de mise en pratique. Ces 3 ateliers se dérouleront à la Maison du Parc, dans l’idéal, les inscriptions pour le cycle complet seront privilégiées mais il est envisageable d’assister de façon plus ponctuelle à ces différents ateliers en fonction de ses disponibilités. Séance n°3 : A l’approche de l’été : Les techniques à mettre en place au jardin potager Suivi des cultures (désherbage, taille, palissage…)

Mise en place paillage

Suivi des cultures selon les impacts de la climatologie

Échanges suite aux expériences de chacun Ouverts de façon privilégiée à un public débutant. (à partir de 12 ans accompagné d’un adulte)

