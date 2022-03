Jardinage dans mon grenier Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Jardinage dans mon grenier Dinan, 30 mars 2022, Dinan. Jardinage dans mon grenier Place Duclos Librairie Le Grenier Dinan

2022-03-30 – 2022-03-30 Place Duclos Librairie Le Grenier

Dinan Côtes d’Armor Dinan Dès 4 ans

Atelier possiblement salissant, ne pas porter ses plus beaux vêtements.

Gratuit sur inscription contact@librairielegrenier.com +33 2 96 39 59 83 Dès 4 ans

Atelier possiblement salissant, ne pas porter ses plus beaux vêtements.

Gratuit sur inscription Place Duclos Librairie Le Grenier Dinan

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Dinan Autres Lieu Dinan Adresse Place Duclos Librairie Le Grenier Ville Dinan lieuville Place Duclos Librairie Le Grenier Dinan Departement Côtes d'Armor

Dinan Dinan Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinan/

Jardinage dans mon grenier Dinan 2022-03-30 was last modified: by Jardinage dans mon grenier Dinan Dinan 30 mars 2022 Côtes-d’Armor dinan

Dinan Côtes d'Armor