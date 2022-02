Jardinage au Mil’potes Le MIL’POTES Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Jardinage au Mil’potes Le MIL’POTES, 3 mars 2022, Châlons-en-Champagne. Jardinage au Mil’potes

du jeudi 3 mars au jeudi 23 février 2023 à Le MIL’POTES

Si vous voulez venir nous rencontrer, venir voir et venir participer, nous vous attendons au jardin le Mil’potes tous les jeudis matin (sauf très grand froid ou forte pluie)

entrée libre, mais jardinage réservé aux adhérents

permanence hebdomadaire au jardin partagé Le MIL’POTES rue du canal louis xii chalons en champagne Châlons-en-Champagne Marne

