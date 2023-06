Open Air – Fête de la Musique : Diggers Factory x Jardin21 Jardin21 Paris, 21 juin 2023, Paris.

Open Air – Fête de la Musique : Diggers Factory x Jardin21 21 et 22 juin Jardin21

Après avoir investi le Pavillon des canaux, Diggers Factory débarque cette année au Jardin21 le 21 juin pour célébrer la fête de la musique !

Le spot incontournable et parfait pour vous poser, boire une bière et kiffer un peu de soleil et du son. Profitez d’un open-air gratuit, rythmé de DJ sets House, full groovy & bass, qui vous feront danser toute la soirée dans un magnifique cadre végétal… Préparez vos meilleurs moves !

LINE UP :

Matthieu Faubourg

Le Hutin

Address Hymen

Libido (Di.no & Monik)

Maxime Cartier

Ola Keta

——————————-

Infos Pratiques ⚠️

〰 Début de la fête : 17h

〰 Entrée libre

〰 Bar & restauration sur place

Jardin21 – www.jardin21.fr

12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

Comment s’y rendre ?

Plan : bit.ly/planJardin21

T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig

M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin

RER(E) Gare de Pantin

Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T17:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

2023-06-22T00:00:00+02:00 – 2023-06-22T01:00:00+02:00

