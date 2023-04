Jardin21, friche végétale et culturelle : tout le programme de ce jardin en ville ! Jardin21, 4 mai 2023, Paris.

Du jeudi 04 mai 2023 au samedi 30 septembre 2023 :

.Tout public. payant

La friche végétale du Parc de la Villette revient du 4 mai au 30 septembre avec une programmation intense entre jardinage, musique, marchés engagés, sport et fêtes. Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé en 2018 en un tiers-lieu végétal, culturel et festif.

C’est reparti pour 5 mois de frivolités potagères au Jardin21 !

La friche végétale du Parc de la Villette revient du 4 mai au 30 septembre avec une programmation intense entre jardinage, musique, marchés engagés, sport et fêtes.

Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé en 2018 en un tiers-lieu végétal, culturel et festif. Installé au bord du canal de l’Ourcq, à la frontière de Paris et Pantin, le Jardin21 propose chaque été une programmation culturelle et festive autour de son potager. C’est aussi un tiers-lieu culturel qui propose en période estivale des animations autour de son potager : des ateliers de jardinage, des marchés éco-responsables, des cours de sport ou encore des concerts et des DJs sets.

On y trouve un resto ouvert midi et soir, du mercredi au dimanche et plusieurs bars avec des boissons locales et artisanales (bières, jus & pastaga), des vins et jus bio et autres cocktails.

Parmi les nouveautés de cette année, du stand up avec la venue du Greenwashing Comedy Club, des ateliers de jardinage tous les samedis, des ateliers de récup’ et de broderie et, dans un tout autre registre, la promesse de nuits de fêtes endiablées avec des horaires étendus à 4h du matin les vendredis et samedis soirs.

Pour célébrer ce grand retour, l’équipe du Jardin21 organise une fête de réouverture du 4 au 7 mai. Au programme de ce long week-end, la première date du Greenwashing Comedy Club, des DJs sets disco & house tous les soirs avec un final le 7 mai (veille de jour férié oblige), mais aussi des ateliers de jardinage et une grande chasse au trésor pour les enfants.

Jardin21 12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

Contact :

Jardin21