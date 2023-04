Méditation sonore Jardin21, 4 juin 2023, .

Méditation sonore Dimanche 4 juin, 16h00 Jardin21 18 €

Venez vous reposer à l’ombre de la jungle urbaine du jardin21. Eloïse vous propose un espace de détente et de repos afin de vous laisser bercer aux sons des harmoniques et des vibrations de ses instruments féeriques, dont bols et cristals, carillons et tongue drum. Vous n’avez qu’à déposer votre corps et écouter pour expérimenter votre méditation sonore, entre éveil et rêverie.

Pour votre confort le jour J, emportez votre tapis de yoga, de quoi vous couvrir le corps et les yeux, et votre gourde.

Jardin21 12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 01 40 36 55 65 https://www.jardin21.fr https://instagram.com/jardin21paris [{« type »: « link », « value »: « https://www.jardin21.fr/events/meditation-sonore-avec-eloise-sans-h-2023-06-04-16-00 »}] [{« link »: « https://www.jardin21.fr/events/meditation-sonore-avec-eloise-sans-h-2023-06-04-16-00 »}] Le Jardin21 est un tiers-lieu culturel et potager qui propose des animations autour de son potager (ateliers, marchés, cours de sport, DJs sets…). Le Jardin21, c’est 1 850 m² de jardin et de plantations maraîchères au bord du canal de l’Ourcq à Paris, à la frontière de Pantin, dans le Parc de la Villette. T3B Ella Fitzgerald — Grands Moulins de Pantin, M7 Porte de la Villette, M5 Porte de Pantin

2023-06-04T16:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00

