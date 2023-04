Atelier jardinage (adulte) Jardin21 Catégorie d’Évènement: Paris

Atelier jardinage (adulte)

Samedi 3 juin, 12h00

Entrée libre, sur inscription

Venez passer un moment avec Jeanne, notre jardinière, pour planter et semer de belles plantes dans notre potager !

Jardin21
12A rue Ella Fitzgerald
75019 Paris
75019 Quartier du Pont-de-Flandre
Paris
Île-de-France

01 40 36 55 65

https://www.jardin21.fr
https://instagram.com/jardin21paris

Le Jardin21 est un tiers-lieu culturel et potager qui propose des animations autour de son potager (ateliers, marchés, cours de sport, DJs sets…). Le Jardin21, c'est 1 850 m² de jardin et de plantations maraîchères au bord du canal de l'Ourcq à Paris, à la frontière de Pantin, dans le Parc de la Villette.

T3B Ella Fitzgerald — Grands Moulins de Pantin, M7 Porte de la Villette, M5 Porte de Pantin

