DJ set – Deviant Disco Jardin21 Catégorie d’Évènement: Paris

DJ set – Deviant Disco Jardin21, 2 juin 2023, . DJ set – Deviant Disco Vendredi 2 juin, 21h00 Jardin21 Entrée libre Deviant disco est une équipe de Dj’s, de duggers furieux, un label et organisatrice de soirée.

Leur but : vous faire danser sur des sons très, très éloignés des playlists conventionnelles des clubs de masse.

Quelque chose qui ressemble à du disco, mais qui n’en est pas vraiment : restez à l’écoute des sorties déviantes, des événements publics et de l’épicerie fine musicale. Site web ici Jardin21 12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 01 40 36 55 65 https://www.jardin21.fr https://instagram.com/jardin21paris [{« link »: « https://www.deviantdisco.space/?fbclid=IwAR2-6jIKWYLtgrYVf71KWgprliNcU5l4y0Zg7a7gBAEqJZ0JJPVGJiw0RCQ »}] Le Jardin21 est un tiers-lieu culturel et potager qui propose des animations autour de son potager (ateliers, marchés, cours de sport, DJs sets…). Le Jardin21, c’est 1 850 m² de jardin et de plantations maraîchères au bord du canal de l’Ourcq à Paris, à la frontière de Pantin, dans le Parc de la Villette. T3B Ella Fitzgerald — Grands Moulins de Pantin, M7 Porte de la Villette, M5 Porte de Pantin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T21:00:00+02:00 – 2023-06-02T23:59:00+02:00

2023-06-02T21:00:00+02:00 – 2023-06-02T23:59:00+02:00 ©Mati Eidelman

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Jardin21 Adresse 12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris Departement Paris Lieu Ville Jardin21

Jardin21 Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

DJ set – Deviant Disco Jardin21 2023-06-02 was last modified: by DJ set – Deviant Disco Jardin21 Jardin21 2 juin 2023 Jardin21

Paris