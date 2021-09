Wy-dit-Joli-Village Musée de l'Outil Val-d'Oise, Wy-dit-Joli-Village Jardin zen : initiation au Taiji Quan | au musée de l’outil – collection Claude et Françoise Pigeard Musée de l’Outil Wy-dit-Joli-Village Catégories d’évènement: Val-d'Oise

le dimanche 19 septembre à 10:30

Le Taiji Quan est enraciné dans les arts de tradition martiale et les pratiques d’entretien de la santé. Fondé sur la subtile dynamique du Yin et du Yang, l’art du Taiji Quan unit la puissance et la souplesse, la vitalité et le calme. Profitez d’un accès exclusif au jardin, havre de douceur et de déconnexion, pour des séances zen en toute intimité et sérénité. Par Mélodie du mouvement

Entrée libre, sur inscription

Musée de l'Outil Rue de la Mairie 95420 Wy-dit-Joli-Village

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00

