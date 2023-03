Visite d’un jardin zen de méditation Jardin zen d’Erik Borja Beaumont-Monteux Catégories d’Évènement: Beaumont-Monteux

Drôme

Visite d’un jardin zen de méditation Jardin zen d’Erik Borja, 3 juin 2023, Beaumont-Monteux. Visite d’un jardin zen de méditation 3 et 4 juin Jardin zen d’Erik Borja Visite libre : 12€ ; Tarif jeune de 10 à 18 ans : 8€ ; Gratuit jusqu’à 9 ans. Visite du Jardin privé Zen de 4 ha créé par Erik Borja qui est labellisé Jardin remarquable.

Pour plus d’information, vous pouvez vous rendre sur notre site

https://www.erikborja.fr/ Jardin zen d’Erik Borja 530, Chemin du jardin zen, 26600 Beaumont-Monteux, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Beaumont-Monteux 26600 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 07 32 27 http://www.erikborja.fr [{« link »: « https://www.erikborja.fr/ »}] Jardin privé de 4 ha créé par Erik Borja. Labellisé Jardin remarquable, ce jardin d’artiste est composé d’une succession de 5 jardins japonais : jardin d’accueil, d’un jardin de méditation, d’un jardin de thé, d’un jardin de promenade, d’un jardin du dragon et d’un jardin méditerranéen. Une bambouseraie clôt l’ensemble situé en bord de rivière. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T13:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00 ©erikborja

Détails Catégories d’Évènement: Beaumont-Monteux, Drôme Autres Lieu Jardin zen d'Erik Borja Adresse 530, Chemin du jardin zen, 26600 Beaumont-Monteux, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Beaumont-Monteux Departement Drôme Age max 99 Lieu Ville Jardin zen d'Erik Borja Beaumont-Monteux

Jardin zen d'Erik Borja Beaumont-Monteux Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaumont-monteux/

Visite d’un jardin zen de méditation Jardin zen d’Erik Borja 2023-06-03 was last modified: by Visite d’un jardin zen de méditation Jardin zen d’Erik Borja Jardin zen d'Erik Borja 3 juin 2023 Beaumont-Monteux Jardin zen d'Erik Borja Beaumont-Monteux

Beaumont-Monteux Drôme