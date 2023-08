Visite commentée du Jardin Wilson jardin Wilson Montluçon Catégories d’Évènement: Allier

Montluçon Visite commentée du Jardin Wilson jardin Wilson Montluçon, 16 septembre 2023, Montluçon. Visite commentée du Jardin Wilson 16 et 17 septembre jardin Wilson Au cœur de la Cité médiévale, le jardin Wilson offre un espace plein de quiétude. A l’ombre des tours des remparts, il se dévoile secrètement, livrant aux regards des curieux massifs floraux colorés ou espèces végétales rares.

Rendez-vous devant le grand bassin. jardin Wilson 38-50 Boulevard Carnot, 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 SC Ville de Montluçon Détails Catégories d’Évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu jardin Wilson Adresse 38-50 Boulevard Carnot, 03100 Montluçon Ville Montluçon Departement Allier Age max 99 Lieu Ville jardin Wilson Montluçon latitude longitude 46.342278;2.60288

jardin Wilson Montluçon Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montlucon/