Move it! performance, dance workout participative et DJ set! Jardin Villemin Paris, 12 juillet 2023, Paris.

Move it! performance, dance workout participative et DJ set! 12 et 15 juillet Jardin Villemin Entrée libre

Venez danser avec nous!

Move it! aborde la préparation physique et mentale et les échauffements des sportifs et des danseurs avec amusement et légèreté.

Move it! est une perfromance, un temps de dance workout tout public et un DJ set pour bouger et danser ensemble!

Jardin Villemin Rue des Récollets 75010 Paris Paris 75010 Paris 10e Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T18:00:00+02:00 – 2023-07-12T19:30:00+02:00

2023-07-15T18:00:00+02:00 – 2023-07-15T19:30:00+02:00

©german Szapiro