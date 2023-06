Les Canaux de Paris. Eco-balade. Jardin Villemin Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Les Canaux de Paris. Eco-balade. Jardin Villemin Paris, 20 novembre 2022, Paris. Les Canaux de Paris. Eco-balade. 20 novembre 2022 et 30 avril 2023 Jardin Villemin 10€ pour les adultes / Gratuit pour les enfants accompagné-e-s / Gratuit pour les personnes accompagnées de 3 personnes payantes au moins, ou -25% pour les groupes constitués à partir de 4 personnes. A partir de 6 personnes payantes dans un même groupe, c Ce parcours, d’une durée de 2h, débute dans le plus grand espace vert du 10e arrondissement, qui accueille – entre autres – un jardin partagé. En longeant les canaux, nous croiserons des sites qui nous permettront d’aborder différentes thématiques en lien avec l’écologie, comme la qualité de l’eau et de l’air, l’urbanisme, le civisme, les déchets, la biodiversité, les énergies renouvelables, l’agriculture biologique, l’économie circulaire, les transports…etc. Une éco-balade ludique et instructive, pour redécouvrir les canaux parisiens ET leur histoire sous l’angle de l’écologie.

Nous terminerons notre parcours au bord du bassin de La Villette, dans le 19e arrondissement. Le Rendez-vous exact est fixé à 14h25, à l'intérieur du Jardin Villemin, près de l'entrée située à l'angle du Quai de Valmy et de la rue Lucien Sampaix. Voir la croix rouge sur l'image ci-jointe. Métro Gare de l'Est ou Jacques Bonsergent. Tarifs : 10€ pour les adultes / Gratuit pour les enfants accompagné-e-s / Gratuit pour les personnes accompagnées de 3 personnes payantes au moins, ou -25% pour les groupes constitués à partir de 4 personnes. A partir de 6 personnes payantes dans un même groupe, c'est la gratuité pour la personne qui a constitué le groupe PLUS 25% de réduction pour les autres membres du groupe. Gratuit si vous obtenez 15 abonné-e-s pour la page facebook en une semaine (signaler votre action à l'avance) :

https://www.facebook.com/EcoloTourParis Réservation : E-mail : lo.guignon@free.fr Téléphone : 06 82 60 28 77. Site internet : http://www.ecolotour.paris Page facebook : https://www.facebook.com/EcoloTourParis Durée : 2h00

Activité organisée par Laurent – Fondateur

Infos et réservation sur Econature : https://www.eco-nature.org/experience/les-canaux-parisiens-eco-balade
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-20T15:25:00+01:00 – 2022-11-20T17:25:00+01:00

2023-04-30T16:25:00+02:00 – 2023-04-30T18:25:00+02:00

