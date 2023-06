Exposition d’art et visites d’un jardin potager Jardin-verger conservatoire Assat, 16 septembre 2023, Assat.

Exposition d’art et visites d’un jardin potager 16 et 17 septembre Jardin-verger conservatoire Gratuit jardin et exposition. 8 € visite guidée du jardin. Gratuit -14 ans. Entrée libre.

Une exposition d’art sur le thème de la transhumance sera présente au jardin-verger conservatoire.

Des visites libres et guidées seront proposées au public.

Description de la visite libre

Les visiteurs pourront se balader dans le jardin et le verger et découvrir le jardin-verger conservatoire. Des tables d’interprétation et des bornes sonores ainsi que des documents accompagnent les visiteurs.

Samedi et dimanche : 10h à 18h.

Description de la visite guidée

Découvrez le jardin-verger et le patrimoine végétal. Au cours des visites, le guide abordera l’histoire « des relations entre les hommes et les plantes au fil des siècles ».

Samedi et dimanche : 10h00 – 14h00 – 16h30.

Jardin-verger conservatoire 3 bis route du bois, 64510 Assat Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 15 57 93 39 https://clab64.fr/ https://www.facebook.com/Conservatoire-des-L%C3%A9gumes-Anciens-du-B%C3%A9arn-805544989462604/ C’est dans un territoire historique de maraîchage, la plaine du gave de Pau, que l’association du Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn -CLAB- est devenue en quelques années, une vitrine et un pôle d’excellence dans les domaines de la biodiversité cultivée tant dans les domaines des cultures maraîchères que de l’arboriculture.

Le site cultivé du CLAB, d’une superficie de 6500 m2, a la particularité de conjuguer en un même lieu, un jardin potager et un verger d’où son appellation de « jardin-verger ».

Le jardin potager présente des collections de variétés rares de légumes, de plantes médicinales, aromatiques et tinctoriales. Plus de 500 espèces et/ou variétés composent ces collections. Une mare de 20m2 accueille une flore et une faune très riches ; c’est un lieu d’observation et d’émerveillement permanent.

Le verger est, quant à lui, composé d’une centaine d’arbres fruitiers dont environ soixante-dix pommiers d’anciennes variétés locales. Une haie fruitière aux multiples fonctions encercle la parcelle.

D’un point de vue écologique, le jardin et le verger sont cultivés dans le plus grand respect du sol, sans intrant chimique. Tout est fait pour préserver les différents milieux et écosystèmes qui s’y sont développés avec le temps et ce, grâce à l’implication de retraités bénévoles sensibles à la préservation de la nature et de sa biodiversité.

La culture locale fait partie intégrante du patrimoine du CLAB. Les visites proposées sont toujours personnalisées, on y découvre ce que fut l’histoire des légumes dans le Béarn.

Sur le site du jardin-verger, toute personne souhaitant acquérir un savoir-faire peut participer à des ateliers pédagogiques qui vont de la préparation du sol en passant par le semis, la plantation, le suivi et la récolte des graines, etc. Le verger sert de support pour les ateliers de formation concernant la taille, le greffage, la mise en place d’un verger.

Plusieurs manifestations festives jalonnent l’année. C’est enfin un espace de vivre-ensemble où la convivialité est de mise, où les diversités sociales et culturelles se côtoient, où les relations coopératives intergénérationnelles sont naturelles et le désir commun d’agir pour une cause noble – la préservation de la Terre nourricière – renforce les convictions et les valeurs de chacun.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©CLAB