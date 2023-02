“Janus”, concert de musique antique de la Cie Aes Dana Jardin végétalisé du site archéologique, 2 juin 2023, Saint-Saturnin-du-Bois.

“Janus”, concert de musique antique de la Cie Aes Dana Vendredi 2 juin, 18h00 Jardin végétalisé du site archéologique

Tarifs : 3,50 €, gratuit pour les -10 ans.

Rendez-vous aux jardins 2023

Jardin végétalisé du site archéologique 25 bis rue des Tilleuls, 17700 Saint-Saturnin-du-Bois Saint-Saturnin-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Stationnement possible le long de la route en face du site archéologique.

En 2008, les archéologues ont découvert une villa gallo-romaine très bien conservée après plus de 2 000 ans de sommeil… Plusieurs bâtiments s’étendent ainsi sur plus de 4 000 m². Après son abandon à la fin de l’Antiquité, de nouveaux habitants ont pris possession des lieux, au tout début du Moyen Âge. La villa a ainsi été habitée de façon continue pendant plus de huit siècles ! Depuis peu, le site archéologique est végétalisé afin de sensibiliser à la fragilité de l’environnement par le biais de l’histoire et de l’archéologie. Une collaboration a été établie avec “la Trame verte et bleue”, un des grands projets nationaux français issus du Grenelle de l’Environnement. Venez découvrir les secrets cachés du chantier archéologique et de ce patrimoine rural à travers un programme de plus en plus riche de manifestations culturelles, par des visites guidées éclairant votre découverte des lieux ou par des ateliers amenant à l’expérimentation ludique de l’archéologie. Le jardin à découvrir est l’environnement proche du site archéologique de la Villa gallo-romaine. Vous pourrez vous promener au sein des ruines selon un cheminement prédéfini avec des panneaux explicatifs. De nombreux coquelicots, une jachère fleurie et des céréales composent l’environnement de cette ancienne ferme rurale.

La compagnie Aes Dana valorise les sites patrimoniaux par ses contes, ses chants et ses pièces de théâtre. Elle posera son trigonon, sa lyre et son tympanon pour le plaisir de vos oreilles au site archéologique à Saint-Saturnin-du-Bois, le vendredi 2 juin à 18h00. Découvrez ces instruments lors du concert de musique d’inspiration antique et de chants latins puisés des Odes d’Horace.

Ouverture du site : 18h

début du concert : 18h30 (durée 1h)

Solution de repli : salle des fêtes de Saint-Saturnin-du-Bois.



© Cie Aes Dana