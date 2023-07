Journées du Matrimoine – Un banc de livres Jardin Toussaint Louverture – Square des Amandiers Paris Catégorie d’Évènement: Paris Journées du Matrimoine – Un banc de livres Jardin Toussaint Louverture – Square des Amandiers Paris, 16 septembre 2023, Paris. Journées du Matrimoine – Un banc de livres 16 et 17 septembre Jardin Toussaint Louverture – Square des Amandiers LECTURES À VOIX HAUTE

Toni Morrison (1931-2019), romancière, essayiste est la première femme afro-américaine à avoir obtenu le prix Nobel de littérature en 1993. Marquée par le racisme et la ségrégation, elle a exploré l’histoire des Noir.e.s américain.e.s. C’est autour du « Banc au bord de la route », inauguré en 2010 pour célébrer l’abolition de l’esclavage, qu’auront lieu des lectures de certains de ses textes. Jardin Toussaint Louverture – Square des Amandiers 47 rue des Cendriers 75020 Paris Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://hf-idf.org/le-matrimoine/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dates et horaires de début et de fin:
2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00
Lieu: Jardin Toussaint Louverture - Square des Amandiers
Adresse: 47 rue des Cendriers 75020 Paris

