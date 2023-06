Jungle Jardin Toussaint-Louverture Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Jungle Jardin Toussaint-Louverture Paris, 19 juillet 2023, Paris. Jungle Mercredi 19 juillet, 11h00 Jardin Toussaint-Louverture JUNGLE est une adaptation du célèbre Livre de la Jungle de Rudyard Kipling.

Librement inspiré de ce livre, le spectacle reprend l’histoire de Mowgli, le petit d’homme élevé par le clan de loups. auteur: Sylvain Milliot

mise en scène Lise Ardaillon et Karen Fichelson

distribution Lise Ardaillon et Karen Fichelson

Production Moteurs multiples Jardin Toussaint-Louverture 47 Rue des Cendriers 75020 Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T11:00:00+02:00 – 2023-07-19T11:30:00+02:00

2023-07-19T11:00:00+02:00 – 2023-07-19T11:30:00+02:00 ©Karen Fichelson Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Jardin Toussaint-Louverture Adresse 47 Rue des Cendriers 75020 Ville Paris Lieu Ville Jardin Toussaint-Louverture Paris

Jardin Toussaint-Louverture Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Jungle Jardin Toussaint-Louverture Paris 2023-07-19 was last modified: by Jungle Jardin Toussaint-Louverture Paris Jardin Toussaint-Louverture Paris 19 juillet 2023