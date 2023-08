Visite de La Ferme de l’Abbaye de Saint-Denis Jardin Terre de Vert Vert-Saint-Denis, 17 septembre 2023, Vert-Saint-Denis.

Visite du site de la Ferme de l’Abbaye de Saint-Denis et de l’église de Vert-Saint Denis.

Rendez-vous le 17 septembre à 15h au jardin “Terre de Vert” 26 rue Dionet par le Jardin du Vivier. Visite du cadre historique de la ferme de l’abbaye de Saint-Denis vu du jardin. On continue par la visite de l’église.

Église construite du XII et XIII siècle. Elle a survécu à la révolution et a servi de lieu de rassemblement d’œuvres venant des églises voisines qui, elles, n’ont pas survécu. Ainsi par exemple l’adoration des mages (classée au titre des Monuments historiques) ou le tableau de Murat « l’Entrevue de Mambré ».

Une église chargée d’histoire de la guerre de Cent Ans à nos jours.

Manifestation organisée par La Citrouille (35 rue Janisset Soeber 77240 Cesson).

Le jardin a été créé au cours du temps: il porte la trace de son histoire, avec des zones différentes, des fonctions différentes. L'approche de la permaculture a permis de décrypter ces zones dont certaines s'étaient différenciées naturellement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

G. Bernheim