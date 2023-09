Visite historique du Jardin Terre de Vert Jardin Terre de Vert Vert-Saint-Denis, 17 septembre 2023, Vert-Saint-Denis.

Visite historique du Jardin Terre de Vert Dimanche 17 septembre, 10h30 Jardin Terre de Vert 5 € à partir de 12 ans

Venez visiter et découvrir mon jardin atypique, préservé par ses grands murs riches de l’histoire de Vert-Saint-Denis. Je vous y ferai partager les petits secrets et les anecdotes du jardin…

Jardin Terre de Vert 26 rue Dionet 77240 Vert-Saint-Denis Vert-Saint-Denis 77240 Seine-et-Marne Île-de-France 0623853999 https://www.terredevert.fr/ https://www.facebook.com/Terredevert;https://www.instagram.com/terredevert77/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.terredevert.fr/evenements/ »}] Le jardin a été créé au cours du temps: il porte la trace de son histoire, avec des zones différentes, des fonctions différentes. L’approche de la permaculture a permis de décrypter ces zones dont certaines s’étaient différenciées naturellement.

Christophe Kriss est un artiste Cessonnais poli instrumentiste qui explore une large palette de couleurs et de timbres (flûte traversière, bansuri, kora, handpan, guitare, percussions). Durant 1 heure, il vous embarquera dans un voyage musical subtile, entre musique du monde et bain sonore. Parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

histoire mur

Terre de Vert