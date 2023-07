Atelier « Confitures de prunes » du 30/7 à 10h30 Jardin Terre de Vert Vert-Saint-Denis Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Vert-Saint-Denis Atelier « Confitures de prunes » du 30/7 à 10h30 Jardin Terre de Vert Vert-Saint-Denis, 30 juillet 2023, Vert-Saint-Denis. Atelier « Confitures de prunes » du 30/7 à 10h30 Dimanche 30 juillet, 10h30 Jardin Terre de Vert nombre de places limité à 9, inscription nécessaire sur le site https://www.terredevert.fr/evenements/, ne convient pas aux enfants Venez faire des confitures de prunes au jardin de Terre de Vert, avec les fruits du jardin.

Lors de cet atelier, vous cuirez votre confiture et vous repartirez avec votre pot. Aucune connaissance préalable n’est demandée mais apportez votre tablier.

Attention, nombre de places limité et inscription nécessaire sur le site

https://www.terredevert.fr/evenements/ Participation aux frais 10€ Jardin Terre de Vert 26 Rue Dionet, 77240 Vert-Saint-Denis Vert-Saint-Denis 77240 Seine-et-Marne Île-de-France 0623853999 https://www.terredevert.fr https://www.facebook.com/Terredevert/;https://www.instagram.com/terredevert77 [{« type »: « link », « value »: « https://www.terredevert.fr/evenements »}] [{« link »: « https://www.terredevert.fr/evenements/ »}] Au bout du chemin goudronné traversant le Terrain du Vivier, au départ de la rue Dionet Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T10:30:00+02:00 – 2023-07-30T12:30:00+02:00

2023-07-30T10:30:00+02:00 – 2023-07-30T12:30:00+02:00 atelier confiture Terre de Vert Détails Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne, Vert-Saint-Denis Autres Lieu Jardin Terre de Vert Adresse 26 Rue Dionet, 77240 Vert-Saint-Denis Ville Vert-Saint-Denis Departement Seine-et-Marne Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Jardin Terre de Vert Vert-Saint-Denis

Jardin Terre de Vert Vert-Saint-Denis Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vert-saint-denis/