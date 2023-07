Atelier « Confiture ou gelée de framboises » du 22/7 à 10h30 Jardin Terre de Vert Vert-Saint-Denis Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Vert-Saint-Denis Atelier « Confiture ou gelée de framboises » du 22/7 à 10h30 Jardin Terre de Vert Vert-Saint-Denis, 22 juillet 2023, Vert-Saint-Denis. Atelier « Confiture ou gelée de framboises » du 22/7 à 10h30 Samedi 22 juillet, 10h30 Jardin Terre de Vert nombre de places limité à 9, inscription nécessaire sur le site https://www.terredevert.fr/evenements/, ne convient pas aux enfants Lors de cet atelier, vous cuirez votre confiture (ou votre gelée sans pépin) et vous repartirez avec votre pot.

Inscrivez-vous pour choisir votre fruit (il y a aussi des prunes au congélateur)

Aucune connaissance préalable n’est demandée mais apportez votre tablier.

Attention, nombre de places limité et inscription nécessaire sur le site https://www.terredevert.fr/evenements/

Participation aux frais 10€ Jardin Terre de Vert 26 Rue Dionet, 77240 Vert-Saint-Denis Vert-Saint-Denis 77240 Seine-et-Marne Île-de-France 0623853999 https://www.terredevert.fr https://www.facebook.com/Terredevert/;https://www.instagram.com/terredevert77 [{« type »: « link », « value »: « https://www.terredevert.fr/evenements »}] [{« link »: « https://www.terredevert.fr/evenements/ »}] Au bout du chemin goudronné traversant le Terrain du Vivier, au départ de la rue Dionet Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T10:30:00+02:00 – 2023-07-22T12:30:00+02:00

atelier confiture Terre de Vert Détails Catégories d'Évènement: Seine-et-Marne, Vert-Saint-Denis Autres Lieu Jardin Terre de Vert Adresse 26 Rue Dionet, 77240 Vert-Saint-Denis Ville Vert-Saint-Denis Departement Seine-et-Marne Age min 18 Age max 99

