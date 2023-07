Atelier « Décoction de prêle » du 19/7 à 14h30 Jardin Terre de Vert Vert-Saint-Denis Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Vert-Saint-Denis Atelier « Décoction de prêle » du 19/7 à 14h30 Jardin Terre de Vert Vert-Saint-Denis, 19 juillet 2023, Vert-Saint-Denis. Atelier « Décoction de prêle » du 19/7 à 14h30 Mercredi 19 juillet, 14h30 Jardin Terre de Vert Inscription nécessaire sur le site https://www.terredevert.fr/evenements et participation de 10 € (à régler à la confirmation d’inscription) je vous propose de vous expliquer comment l’utiliser … et d’en faire une décoction ensemble

Aucune connaissance préalable n’est demandée, apporter une bouteille de 50cl Jardin Terre de Vert 26 Rue Dionet, 77240 Vert-Saint-Denis Vert-Saint-Denis 77240 Seine-et-Marne Île-de-France 0623853999 https://www.terredevert.fr https://www.facebook.com/Terredevert/;https://www.instagram.com/terredevert77 [{« type »: « link », « value »: « https://www.terredevert.fr/evenements »}] Au bout du chemin goudronné traversant le Terrain du Vivier, au départ de la rue Dionet Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

atelier prêle Terre de Vert Détails Catégories d'Évènement: Seine-et-Marne, Vert-Saint-Denis Autres Lieu Jardin Terre de Vert Adresse 26 Rue Dionet, 77240 Vert-Saint-Denis Ville Vert-Saint-Denis Departement Seine-et-Marne Age min 18 Age max 99 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-07-19T14:30:00+02:00 – 2023-07-19T16:30:00+02:00

