Vert-Saint-Denis Atelier « Fabrication de carillon en bambou » avec Terre de Vert Jardin Terre de Vert Vert-Saint-Denis, 19 juillet 2023, Vert-Saint-Denis. Atelier « Fabrication de carillon en bambou » avec Terre de Vert Mercredi 19 juillet, 10h30 Jardin Terre de Vert nombre de places limité à 6 , inscription nécessaire

Participation aux frais 10€ Différentes tailles, différentes formes, différentes couleurs, vous avez le choix: vous commencerez par dessiner votre modèle et vous le réaliserez. Vous n’aurez plus qu’à le suspendre dans votre jardin ou sur votre balcon, pour vous laisser bercer par ce doux tintement. Attention, ce n’est pas le carillon métallique de la porte du boulanger, mais c’est tout aussi poétique! A partir de 12 ans Attention, nombre de places limité et inscription nécessaire Jardin Terre de Vert 26 Rue Dionet, 77240 Vert-Saint-Denis Vert-Saint-Denis 77240 Seine-et-Marne Île-de-France 0623853999 https://www.terredevert.fr https://www.facebook.com/Terredevert/;https://www.instagram.com/terredevert77 [{« type »: « link », « value »: « https://www.terredevert.fr/evenements/ »}] Au bout du chemin goudronné traversant le Terrain du Vivier, au départ de la rue Dionet Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

