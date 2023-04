Visite historique et musicale du Jardin Terre de Vert Jardin Terre de vert Vert-Saint-Denis Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Visite historique et musicale du Jardin Terre de Vert Dimanche 4 juin, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Jardin Terre de vert Entrée 10€ Cette visite guidée vous permettra de découvrir mon jardin atypique, préservé par ses grands murs riches de l'histoire de Vert-Saint-Denis. Je vous y ferai entendre les « musiques » du jardin, fruits du végétal, fruits de l'animal, et fruits de nos poètes, chanteurs et musiciens… Jardin Terre de vert 26 rue Dionet 77240 Vert-Saint-Denis Vert-Saint-Denis 77240 Seine-et-Marne Île-de-France 0623853999 https://www.terredevert.fr/ Cet ancien « Jardin de curé » , lové au pied de l'église, a évolué avec le temps: il s'est aéré, il s'est structuré, il s'est enrichi, tout en gardant son caractère poétique. Je vous raconterai son histoire, son présent … et son futur, parking public gratuit rue Dionet, RER D puis bus 43, arrêt Collège Jean Vilar

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T14:45:00+02:00

2023-06-04T17:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:45:00+02:00 ©Terre de Vert

