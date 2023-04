Spectacle participatif de danse et conte au cœur du jardin, mis en musique par la Compagnie Ida y vuelta, suivi d’un goûter Jardin Terre de vert, 3 juin 2023, Vert-Saint-Denis.

Spectacle participatif de danse et conte au cœur du jardin, mis en musique par la Compagnie Ida y vuelta, suivi d’un goûter Samedi 3 juin, 15h00 Jardin Terre de vert Inscription sur le site de Terre de Vert, entrée à 20€

Claire Morin et Marta Domingo vous présenteront un extrait du spectacle

« La luna, luna, el río río »

( contes, danses et musiques espagnoles, latino-américains et gitans )

Une femme vient laver ses peines dans la rivière. Elle interpelle la lune pour lui livrer ses craintes et désirs et c’est alors que la magie opère…

Claire Morin (danseuse-chorégraphe) et Marta Domingo (chanteuse-musicienne) mettent en scène le dialogue entre les femmes et la nature à travers une sélection des contes hispaniques et gitans et des rythmes issus de ces mêmes cultures aux traditions riches et colorées (cumbia, flamenco, rumba…).

Au fil des histoires mythiques ( L’oiseau rouge rom, La Llorona mexicaine, etc. ) le public découvre des danses et des chants du monde et il est invité à rejoindre ce voyage en participant au spectacle, au coeur du jardin.

Jardin Terre de vert 26 rue Dionet 77240 Vert-Saint-Denis Vert-Saint-Denis 77240 Seine-et-Marne Île-de-France 0623853999 https://www.terredevert.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.terredevert.fr/evenements/ »}] Cet ancien « Jardin de curé » , lové au pied de l’église, a évolué avec le temps: il s’est aéré, il s’est structuré, il s’est enrichi, tout en gardant son caractère poétique. Je vous raconterai son histoire, son présent … et son futur, parking public gratuit rue Dionet, RER D puis bus 43, arrêt Collège Jean Vilar

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:30:00+02:00

©Cíe. Ida y vuelta