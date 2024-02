Jardin sur Ciron D116 Pujols-sur-Ciron, dimanche 21 avril 2024.

Jardin sur Ciron D116 Pujols-sur-Ciron Gironde

De nombreux exposants ont répondu présents, la plupart fidèles depuis la première année ! Des fleurs, des arbustes et des arbres, des plants de tomates et de plein d’autres légumes, du cresson, du safran, de l’outillage, des volailles, des poteries et céramiques, des hamacs, des paniers, des chapeaux, des décorations, des bijoux, des peintures, des produits de la ruche et autre stands gourmands, etc…

C’est fou tout ce que trouverez au fil des allées ! Un service brouette sera à votre disposition pour transporter vos achats.

Animations pour tous. Une balade botanique est prévue. Une chasse aux œufs de Pâques aura lieu à 14 h 30. Et comme tous les ans, le toboggan géant, les ânes, les promenades à poney, les escalades dans les arbres… .

Début : 2024-04-21 09:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

D116 Château La Salle

Pujols-sur-Ciron 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine

