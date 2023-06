Fête de la Musique – Sous préfecture de Figeac jardin sous prefecture Figeac, 21 juin 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Les jardins de la sous-préfecture de Figeac accueillerons le 21 juin à compter de 18h la musique des parachutistes de Toulouse qui figure parmi les 6 formations musicales militaires professionnelles de l’armée de terre dans sa formation Combo jazz.

Avec des morceaux comme Galliard Battaglia, Hallelujah, New-YorkNew-York, La la land

A 20h15, concert de l’Harmonie de Figeac, medley de musiques internationales, de films, jazz et variétés.

2023-06-21 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-21 . EUR.

jardin sous prefecture

Figeac 46100 Lot Occitanie



Starting at 6pm on June 21, the gardens of the Figeac sous-préfecture will play host to the Toulouse paratroopers’ band, one of the Army’s 6 professional military bands, in its Combo jazz formation.

With songs such as Galliard Battaglia, Hallelujah, New-YorkNew-York and La la land

At 8:15pm, a concert by the Harmonie de Figeac, featuring a medley of international, film, jazz and variety music

A partir de las 18:00 h del 21 de junio, los jardines de la subprefectura de Figeac acogerán a la banda de paracaidistas de Toulouse, una de las 6 bandas militares profesionales del ejército francés, en su formación Combo jazz.

Con temas como Galliard Battaglia, Hallelujah, New-YorkNew-York y La la land

A las 20.15 h, concierto de la Harmonie de Figeac, con un popurrí de música internacional, de cine, jazz y variedades

In den Gärten der Unterpräfektur von Figeac wird am 21. Juni ab 18 Uhr die Fallschirmjägermusik aus Toulouse auftreten, die zu den sechs professionellen militärischen Musikformationen der Armee gehört und in der Formation Combo Jazz auftritt.

Mit Stücken wie Galliard Battaglia, Hallelujah, New-YorkNew-York, La la land

Um 20.15 Uhr: Konzert der Harmonie de Figeac, Medley aus internationaler Musik, Filmmusik, Jazz und Varieté

Mise à jour le 2023-06-10 par OT Figeac