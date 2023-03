Visite du Jardin-sous-les-côtes Jardin sous les Côtes Apremont-la-Forêt Catégories d’Évènement: Apremont-la-Forêt

Meuse

Visite du Jardin-sous-les-côtes Jardin sous les Côtes, 3 juin 2023, Apremont-la-Forêt. Visite du Jardin-sous-les-côtes 3 et 4 juin Jardin sous les Côtes 5 € Visite libre & rencontre avec les propriétaires, afin de partager leur passion. Jardin sous les Côtes 17, Route de Nancy, Apremont-la-Forêt, Meuse, Grand Est Apremont-la-Forêt 55300 Meuse Grand Est 03 29 90 40 90 D’une surface de 45 ares aux accents romantiques, ce jardin associe massifs de vivaces aux contours souples, pergolas de roses anciennes, clématites et topiaires : un choix végétal qui témoigne d’une importante recherche botanique et poétique. Les sentiers entrecoupés de pontons rustiques, engazonnés ou pavés, invitent à une promenade reposante sous des arbres aux essences variées. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Gabrielle Chatignon

