Jardin Sonore DOMAINE DE FONTBLANCHE, 21 juillet 2023, VITROLLES.

Jardin Sonore DOMAINE DE FONTBLANCHE. Un spectacle à la date du 2023-07-21 à 17:30 (2023-07-19 au ). Tarif : 51.0 à 71.0 euros.

Ouverture des portes : 18h. Du 19 au 21 juillet 2023 le Domaine de Fontblanche va vibrer pour le plus grand bonheur de tous les amoureux de la musique live dans un cadre exceptionnel. Chaque soir, de 17h30 à 01h du matin, ce sont plus de 8 concerts mais aussi les food trucks, les bars, l’espace VIP et ses loges, les nombreux stands et l’espace enfants pour profiter de l’été au cœur de la Provence. Premiers noms : Mercredi 19 juillet : SOPRANO + PETIT BISCUIT + … + … Jeudi 20 juillet : BEN HARPER & The Innocent Criminals + … + … Vendredi 21 juillet : SHAKA PONK + … + … + … Attention ! La programmation n’est pas complète et d’autres artistes viendront s’ajouter ! infos pratiques, accès au site… sur www.jardinsonorefestival.com *Placement assis non numéroté devant la Grande Scène uniquement. TARIF ENFANT : L’âge indiqué doit correspondre à celui que l’enfant aura le soir du concert. Exemple : pour bénéficier du tarif moins de 6 ans sur le concert de Soprano, l’enfant doit être né avant le 19/07/2017. Tarif limité à 2 enfants pour 1 accompagnateur adulte.Concert dans le cadre du Festival Jardin Sonore.Carré or : ASSIS PLACEMENT LIBREcatégorie 1 : ASSIS PLACEMENT LIBREPelouse : DEBOUT PLACEMENT IBRE FESTIVAL JARDIN SONORE Shaka Ponk, FESTIVAL JARDIN SONORE

Votre billet est ici

DOMAINE DE FONTBLANCHE VITROLLES allée des Artistes Bouches-du-Rhone

Ouverture des portes : 18h.

Du 19 au 21 juillet 2023 le Domaine de Fontblanche va vibrer pour le plus grand bonheur de tous les amoureux de la musique live dans un cadre exceptionnel. Chaque soir, de 17h30 à 01h du matin, ce sont plus de 8 concerts mais aussi les food trucks, les bars, l’espace VIP et ses loges, les nombreux stands et l’espace enfants pour profiter de l’été au cœur de la Provence. Premiers noms : Mercredi 19 juillet : SOPRANO + PETIT BISCUIT + … + … Jeudi 20 juillet : BEN HARPER & The Innocent Criminals + … + … Vendredi 21 juillet : SHAKA PONK + … + … + … Attention ! La programmation n’est pas complète et d’autres artistes viendront s’ajouter !

infos pratiques, accès au site… sur www.jardinsonorefestival.com *Placement assis non numéroté devant la Grande Scène uniquement. TARIF ENFANT : L’âge indiqué doit correspondre à celui que l’enfant aura le soir du concert. Exemple : pour bénéficier du tarif moins de 6 ans sur le concert de Soprano, l’enfant doit être né avant le 19/07/2017. Tarif limité à 2 enfants pour 1 accompagnateur adulte.

Concert dans le cadre du Festival Jardin Sonore.

Carré or : ASSIS PLACEMENT LIBRE

catégorie 1 : ASSIS PLACEMENT LIBRE

Pelouse : DEBOUT PLACEMENT IBRE

.51.0 EUR51.0.

Votre billet est ici