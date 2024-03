JARDIN SONORE Montpellier, samedi 23 mars 2024.

JARDIN SONORE Montpellier Hérault

Bienvenue au printemps avec une soirée pleine de variété au Jardin Sonore à Tropisme !

Un samedi plein de rythmes savoureux issus de différentes villes européennes. Une soirée orchestré par de nombreux artistes internationaux et locaux.

Bienvenue au printemps avec une soirée pleine de variété au Jardin Sonore à Tropisme !

Un samedi plein de rythmes savoureux issus de différentes villes européennes. Une soirée orchestré par de nombreux artistes internationaux et locaux.

Une sélection parfaite pour un incroyable voyage musical.

Musique électronique soignée, et performance artistique en direct de TROPISME

LES ARTISTES

Silicone Soul

Craig Morisson est d’origine Ecossaise. C’est sur le label Soma qu’il se fait remarquer à ses débuts. C’est Soma Records qui a en effet produit les premiers succès du groupe Daft Punk. Le titre « Right On » est un succès international à sa sortie en 2000 et il est devenu un anthem de l’histoire de l’électro. Du Panorama Bar au Boiler Room

Urban Breathe

Fondateur du label Nightsoul Recordings et organisateur des soirées Jardin Sonore, il se consacre aujourd’hui à la production d’artistes internationaux reconnus.

Teus — DJ

Bercé par la musique dès son plus jeune âge, c’est sur le style électronique que TEUS a jeté son dévolu. Avec une culture musicale allant du Jazz à la House tout en passant par le Funk, le Disco et le Hip-Hop, ses influences lui permettent d’élaborer des mixes et productions éclectiques.

Sabor — DJ

DJ émergente de la scène tropicale montpellieraine, la pétillante Sabor a Mi propose un arc-en-ciel musical des plus racé. De la cumbia à l’afro house il n’y a qu’un pas pour cette franco-mexicaine qui a fait du partage et du métissage son credo. Une musique transfrontalière aux rythmes organiques qui ne connait pas d’époques, de frontières, ni de genres. Laissez-vous guider sur la route qui relie musique et danse, et les sens aux tripes.

Dépose, artiste peintre

Né en 1977 à Sète où il réside et travaille, Dépose est un artiste peintre doublé d’un dj, issu de la culture graffiti, qui s’inscrit dans le mouvement street art. Faisant ses premières armes il y a plus de trente ans, il évolue dans le milieu de la street culture englobant le skate board, le hip-hop, le rock’n’roll ainsi que la peinture sur murs, toiles et divers supports. 17 17 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 15:00:00

fin : 2024-03-23 20:00:00

121 Rue Fontcouverte

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

L’événement JARDIN SONORE Montpellier a été mis à jour le 2024-03-08 par OT MONTPELLIER