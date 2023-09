Visite guidée du jardin Serre de la Madone Jardin Serre de la Madone Menton, 16 septembre 2023, Menton.

Visite guidée du jardin Serre de la Madone 16 et 17 septembre Jardin Serre de la Madone Entrée libre et gratuite – visites guidées limité à 20 places – bonnes chaussures recommandées

Pour les journées du patrimoine vivant 2023, la direction des jardins d’exception de Menton vous propose une visite guidée du jardin Serre de la Madone, classé au monuments historiques.

Jardin remarquable et propriété du conservatoire du littoral.

Le jardin Serre de la Madone est l’œuvre de Lawrence Johnston, sujet britannique. Il aménage à partir de 1924 un jardin étagé aux multiples architectures paysagères. Classé au monuments historiques, le jardin recèle encore aujourd’hui d’innombrables plantes et essences rares. Il abrite trois remarquables collections nationales telles que celles des Protéacées aux fleurs étonnantes et aux couleurs éclatantes, Araliacées dont le Tétrapanax au port et dimension impressionnantes et Pittosporacées aux fragrances enivrantes. Outre sa fonction conservatoire, le jardin concentre nombre de spécimens, issus du monde entier, et judicieusement agencés dans un lieu au charme intemporel unique.

Jardin Serre de la Madone 74, route du Val de Gorbio – 06500 Menton Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493577390 https://www.menton.fr/Jardin-Serre-de-la-Madone.html Parking gratuit pour les visiteurs (limité en places) – Ligne bus 7 Arret Serre de la Madone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

