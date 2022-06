Jardin Secret – Théâtre au jardin Saint-Fulgent-des-Ormes Saint-Fulgent-des-Ormes Catégories d’évènement: Orne

Saint-Fulgent-des-Ormes

Jardin Secret – Théâtre au jardin Saint-Fulgent-des-Ormes, 16 juillet 2022

Les Rues Saint-Fulgent-des-Ormes Orne

2022-07-16 – 2022-07-16 Saint-Fulgent-des-Ormes

Orne Ce jour-là, par la fenêtre de sa chambre, Mina aperçoit un garçon qui s’introduit dans son jardin… Que fait-il là ? Pourquoi se cache-t-il ? Elle va à sa rencontre…

Une pièce de Fabien Acra, avec Jeu Géry Clappier et Paolo Cordova. Ce jour-là, par la fenêtre de sa chambre, Mina aperçoit un garçon qui s’introduit dans son jardin… Que fait-il là ? Pourquoi se cache-t-il ? Elle va à sa rencontre…

