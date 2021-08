Jardin sauvage Saint-Vincent Jardin sauvage Saint-Vincent, 15 septembre 2021, Paris.

longtemps abandonné, cet enclos pentu s’est laissé envahir par les sureaux, les digitales, les ronces, les lierres et une colonie de petites bêtes champêtres. Un jour, enfin, les paysagistes de la Ville décidèrent de réveiller ce joli jardin dormant. Mais devant tant de grâce, bêches et sécateurs reculèrent. On résolut de conserver en l’état ce site fragile et poétique pour y observer l’écosystème et la biodiversité, les bestioles de la mare, les arbres, les arbustes et la romance des herbes folles.

Visite gratuite sur réservation

Rendez-vous : 17 Rue Saint-Vincent, 75018 Paris

Jardin sauvage Saint-Vincent 17, rue Saint-Vincent Paris 75018

Contact : education-environnement@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/jardin-sauvage-saint-vincent-1784

Pascal Bonneau