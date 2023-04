Sieste musicale Jardin Saubotte Sauveterre-de-Guyenne Catégories d’évènement: Gironde

Sieste musicale Jardin Saubotte, 3 juin 2023, Sauveterre-de-Guyenne. Sieste musicale Samedi 3 juin, 15h00 Jardin Saubotte Sur réservation. Écoute de musique du monde relaxante. Apportez de quoi vous allonger dans l’herbe (oreiller ou/et couverture). Jardin Saubotte 12 rue Saubotte 33540 Sauveterre de Guyenne Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 71 53 45 http://www.sauveterre-de-guyenne.fr/culture-loisirs-et-sport/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 10 13 54 »}] Derrière la façade d’une petite chartreuse de la bastide de Sauveterre-de-Guyenne se cache un insoupçonnable jardin. Structuré le long d’un axe principal, c’est en cheminant vers le fond, terrasse après terrasse, que l’on découvre de nombreux petits jardins et autant de connexions entre eux. Les topiaires et les haies sont adoucies par le foisonnement des graminées et des vivaces aux tons pastels. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00

