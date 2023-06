Visite guidée du jardin Saint-Serge Jardin Saint Serge Paris, 2 juillet 2023, Paris.

Tour historico-botanique du petit jardin unique de l’église orthodoxe Saint Serge. Le jardin de ce lieu patrimonial était à l’abandon en 2004, quand Jean-Paul Potonet, jardinier passionné, s’est mis en tête de lui redonner vie. Un long travail d’enrichissement du sol avec la matière organique produite sur place (feuilles mortes et compost) s’est alors enclenché, et Jean-Paul a commencé à introduire des espèces issues de la flore locale comme le géranium herbe-à-Robert (Geranium robertianum) et le lierre terrestre (Glechoma hederacea), pour couvrir le sol pauvre et très poreux de ce terrain fait de gypse.

En 2009, puisque d’autres amateur.ices de jardinage commençaient à se porter volontaire, l’association Jardin Saint-Serge est née. Elle regroupe aujourd’hui une quinzaine de membres qui veillent à faire vivre et fleurir ce jardin toute l’année.

Depuis l’année dernière, une petite collection de plantes médicinales a été mise en place dans des carrés évoquant les jardins de simples du moyen-âge par deux membres de l’association férus d’herboristerie.

La visite sera animée par le fondateur de l’association, Jean-Paul, qui connait l’histoire de chaque spécimen de ce jardin d’ornement, et Colin, jardinier passionné par les herbes folles.

Jardin Saint Serge 93 rue de Crimée 75019 Paris Paris 75019 Quartier d’Amérique Île-de-France http://www.jardin-saintserge.fr Jardin de l’église orthodoxe Saint-Serge de Radonège, géré par l’association jardin Saint-Serge qui fonctionne comme un jardin partagé. Il s’agit d’un jardin ombragé, fleuri et doté d’une belle collection de plantes sauvages et de plantes aromatiques et médicinales. Ouvert au public, malheureusement le site est sur une colline et n’est pas aménagé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite

