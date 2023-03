Visite du jardin de l’église Saint-Serge Jardin Saint Serge Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Visite du jardin de l’église Saint-Serge Jardin Saint Serge, 2 juin 2023, Paris. Visite du jardin de l’église Saint-Serge 2 – 4 juin Jardin Saint Serge Visite du jardin. Jardin Saint Serge 93 rue de Crimée 75019 Paris Paris 75019 Quartier de la Villette Paris Île-de-France 06 07 02 28 53 http://www.jardin-saintserge.fr/ Eglise d’abord luthérienne allemande (1860) puis orthodoxe d’origine russe (1925). L’église peut se visiter pendant les offices religieux (8h et 18h le dimanche matin). Un escalier ne permet pas l ‘accès à la partie haute du site aux handicapés. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T08:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T08:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 ©Association Jardin saint-Serge

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Jardin Saint Serge Adresse 93 rue de Crimée 75019 Paris Ville Paris Departement Paris Age min 4 Age max 99 Lieu Ville Jardin Saint Serge Paris

Jardin Saint Serge Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Visite du jardin de l’église Saint-Serge Jardin Saint Serge 2023-06-02 was last modified: by Visite du jardin de l’église Saint-Serge Jardin Saint Serge Jardin Saint Serge 2 juin 2023 Jardin Saint Serge Paris Paris

Paris Paris