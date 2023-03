Visite découverte du jardin médiéval de Malzéville Jardin Saint-Martin, 4 juin 2023, Malzéville.

L’ancien cimétière de l’église Saint-Martin (54220 Malzéville) a été transformé en jardin d’inspiration médiéval et Renaissance. Des plessis délimitent des carrés thématiques.

L’accueil est assuré par les membres de l’Association pour la Sauvegarde lu Patrimoine de l’église Saint-Martin.

Jardin Saint-Martin Eglise Saint-Martin, rue de l’église 54220 Malzéville -Grand Est Malzéville 54220 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 79 02 86 81 Ce jardin de création récente a été conçu sur l’emplacement de l’ancien cimetière de l’église Saint-Martin dans l’esprit du patrimoine de l’église, médiévale par sa tour-clocher du XIIIe siècle et Renaissance par ses peintures murales. De taille modeste (200m2), il est divisé symétriquement de part et d’autre d’une allée centrale en carrés matérialisés par des plessis de noisetiers. Dans ces carrés, des plantes connues au Moyen Âge et à la Renaissance (plus d’une centaine) ont été introduites selon les thématiques répondant aux usages traditionnels de l’époque : médicinaux et aromatiques, alimentaires et condimentaires, utilitaires, ornementaux, et magiques. L’objectif est l’élargissement de la visite d’un patrimoine historique bâti à un aspect moins connu qu’est le jardin médiéval et Renaissance, ses fonctions (pourvoir aux besoins vitaux des habitants), ses usages à travers le Capitulaire de Villis, les herbiers (dont celui de Leonhart Fuchs), les traités médicaux d’éminents personnages tels qu’Hildegarde de Bingen, Mattheus Platearius, Paracelse et sa célèbre théorie des signatures. Parking devant l’église et le cimetière

