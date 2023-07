Participez à des animations médiévales en plein air Jardin Rue Dr Albert Thiery Saint-Mihiel Catégories d’Évènement: Meuse

Saint-Mihiel Participez à des animations médiévales en plein air Jardin Rue Dr Albert Thiery Saint-Mihiel, 16 septembre 2023, Saint-Mihiel. Participez à des animations médiévales en plein air Samedi 16 septembre, 14h00 Jardin Rue Dr Albert Thiery Participez à un ensemble d’activités médiévales, dont le jeux des épices, des démonstrations de combats médiévaux et un campement médiéval avec l’Ost du Lapin Noir. Jardin Rue Dr Albert Thiery Rue Dr Albert Thiery 55300 Saint-Mihiel Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est Jardin municipal, ouvert au public. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 Gaëlle Montel Détails Catégories d’Évènement: Meuse, Saint-Mihiel Autres Lieu Jardin Rue Dr Albert Thiery Adresse Rue Dr Albert Thiery 55300 Saint-Mihiel Ville Saint-Mihiel Departement Meuse Lieu Ville Jardin Rue Dr Albert Thiery Saint-Mihiel

Jardin Rue Dr Albert Thiery Saint-Mihiel Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mihiel/