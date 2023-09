Installation de feu Jardin Royal Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Installation de feu Jardin Royal Toulouse, 3 novembre 2023, Toulouse. Installation de feu 3 et 4 novembre Jardin Royal Accès libre et gratuit Installation de feu – Cie Carabosse Le vendredi 3 & le samedi 4 novembre, de 18h à 21h La compagnie Carabosse prend ses quartiers au jardin Royal les 3 et 4 novembre dès la tombée de la nuit. Des installations de feu spectaculaires, une scénographie visuelle, sonore et sensorielle, habilleront le jardin pour une immersion dans un univers poétique et onirique. “Lorsqu’à la tombée de la nuit, flammes à la main, nous allumons une à une chaque structure, tout prend sens, la vision artistique est partagée.”

Codiffusion : Le Quai des Savoirs – Toulouse Métropole, l’Usine, Centre national des arts de la rue et de l’espace public (Tournefeuille / Toulouse Métropole) Accès libre et gratuit

Jardin Royal

Crédit image : © Vincent Muteau Jardin Royal Allée Jules Guesde, Toulouse, France Toulouse Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://ciecarabosse.fr/fr/ »}, {« link »: « https://ciecarabosse.fr/fr/creations-en-tournee/installation-de-feu/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T18:00:00+01:00 – 2023-11-03T21:00:00+01:00

