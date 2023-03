Visite commentée du jardin romain Jardin romain du site archéologique d’Argentomagus, 3 juin 2023, Saint-Marcel.

Visite commentée du jardin romain 3 et 4 juin Jardin romain du site archéologique d’Argentomagus

Un guide vous emmènera dans les allées du jardin romain à la découverte d’une sélection de plantes. Férule, baguenaudier, garance… Connaissez-vous ces plantes ?

Jardin romain du site archéologique d’Argentomagus Les Mersans 36200 Saint-Marcel Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire 02 54 24 47 31 http://www.argentomagus.fr http://www.facebook.com/muséeArgentomagus Situé à l’arrière du Musée, plein d’odeurs et de saveurs, le jardin présente une centaine d’espèces cultivées, réparties en 4 grands thèmes : – les plantes aromatiques et condimentaires, – les plantes ornementales, – les plantes médicinales, – les plantes textiles, tinctoriales, et celles utilisées en vannerie. Une clôture, une pergola et des bordures suggèrent les jardins antiques représentés sur les fresques antiques. À la fois espace pédagogique et lieu d’agrément, s’adressant à un large public, le jardin romain d’Argentomagus conjugue visite archéologique et plaisirs d’une découverte visuelle et olfactive.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

© Musée Argentomagus