Inauguration des abords de Doisneau Jardin Robert Doisneau Meudon, 17 juin 2023, Meudon.

Trop minéral, mal entretenu, pas accueillant… L’arrière de l’espace culturel Robert-Doisneau accumulait les mauvais points. La Ville et le Conseil de quartier se sont retroussés les manches pour imaginer un réaménagement qui rende le lieu agréable et animé pour les Forestois.

Transats en bois, tables de pique-nique, tables de jeux, arbres fruitiers et jardin partagé pour les Forestois qui souhaitent s’investir dans la gestion et l’entretien collectif de ce petit coin de nature… Les abords de l’espace Doisneau ont été réaménagés pour créer un véritable lieu de vie.

Les riverains sont conviés à l’inauguration, samedi 17 juin, en présence du Maire et des conseillers de quartier.

Jardin Robert Doisneau Rue Michel Vignaud Meudon 92360 Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T11:00:00+02:00 – 2023-06-17T16:00:00+02:00

Inauguration Doisneau

© Ville de Meudon