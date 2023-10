Rêve Party d’automne jardin Rêvé Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde Rêve Party d’automne jardin Rêvé Cenon, 21 octobre 2023, Cenon. Rêve Party d’automne 21 et 22 octobre jardin Rêvé Gratuit / sur inscription / tout public Programme: Samedi 21 octobre 10h -10h45 : découverte Hatha Yoga avec Dorothée, à partir de 15 ans

10h-14h: récolte, cuisine participative, repas partagé avec Fanes de vie & cie*

10h30-11h30: lectures sous les arbres, 2 à 6 ans

14h-15h: café conférence sur la résilience alimentaire*

15h-17h: goûter du collectif des habitante·e·s du haut Cenon*

15h: « Les fées de l’arbre » de Agnès et Joseph Doherty, conte musical programmé par l’Espace Simone Signoret, tout public

17h: concert Ninoska Espinola, tout public Dimanche 22 octobre 14h-15h: atelier poterie avec Patricia, parents -enfants*

14h-15h: fabrication d’un wicking bed (système d’irrigation pour les plantes) avec La Barbusserie en association avec le Low Tech-Lab*

15h45-16h15: spectacle de clown « A peu de choses près » par la Cie Glu, tout public

jardin Rêvé 8 rue Paul Verlaine cenon 33150 Cenon 33150 La Marègue Gironde Nouvelle-Aquitaine

