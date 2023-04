Découverte du Jardin retrouvé des noms et des plantes Jardin retrouvé des noms et des plantes Pontoise Catégories d’Évènement: Pontoise

Découverte du Jardin retrouvé des noms et des plantes 3 et 4 juin Jardin retrouvé des noms et des plantes, Pontoise

Quelles fleurs se cachent derrière ces noms bibliques ? A vous de jouer ! Vous découvrirez dans ce jardin des passiflores, des roses de Pentecôte, des trompettes de Jéricho…

Jardin retrouvé des noms et des plantes
25 rue Thiers 95300, Pontoise
Val-d'Oise Île-de-France

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

