Festival des Essentiels 2023 : initiation au walking foot Jardin René Binet, Porte Montmartre Paris, 10 août 2023, Paris.

Le walking foot est une nouvelle activité qui nous vient d’Angleterre, véritable phénomène outre Manche avec plus de 10 ligues et 1000 clubs. Les raisons de cet engouement : la possibilité pour les plus de 45/50 ans de continuer à pratiquer leur passion différemment ou de s’y lancer (féminines bienvenues)… En France la FSGT développe cette activité avec ses propres règles (autoarbitrée) et la presse en parle …

Jardin René Binet, Porte Montmartre 52 rue René Binet 75018 Paris Paris 75018 Quartier des Grandes-Carrières Île-de-France 0758918949 https://festivaldesessentiels.org Metro Porte de Clignacourt (L4) ou Porte de Saint-Ouen (L13), Tramway Angelique Compoint

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-10T16:00:00+02:00 – 2023-08-10T18:00:00+02:00

©Festival des Essentiels