Festival des Essentiels 2023 : théâtre jeune public « Pourquoi les chats ne nous parlent pas » de Ici Théâtre Jardin René Binet, Porte Montmartre Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Festival des Essentiels 2023 : théâtre jeune public « Pourquoi les chats ne nous parlent pas » de Ici Théâtre Jardin René Binet, Porte Montmartre Paris, 10 août 2023, Paris. Festival des Essentiels 2023 : théâtre jeune public « Pourquoi les chats ne nous parlent pas » de Ici Théâtre Jeudi 10 août, 15h15 Jardin René Binet, Porte Montmartre Entrée libre Pourquoi les chats ne nous parlent pas est une pièce qui parle aux enfants.

Elle sensibilise avec intelligence et humour aux problèmes posés par les frontières et leur sacralisation. Pour un public familial dès 5 ans. Jardin René Binet, Porte Montmartre 52 rue René Binet 75018 Paris Paris 75018 Quartier des Grandes-Carrières Île-de-France 0758918949 https://festivaldesessentiels.org Metro Porte de Clignacourt (L4) ou Porte de Saint-Ouen (L13), Tramway Angelique Compoint Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Ici Théâtre

