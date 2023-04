Ateliers enfants à la découverte des sons et chants Jardin Relais Nature Jouy-Vélizy Jouy-en-Josas Catégories d’Évènement: Jouy-en-Josas

Ateliers enfants à la découverte des sons et chants Jardin Relais Nature Jouy-Vélizy, 4 juin 2023, Jouy-en-Josas. Ateliers enfants à la découverte des sons et chants Dimanche 4 juin, 10h00 Jardin Relais Nature Jouy-Vélizy Entourés d’animateurs les enfants repartiront avec leur production. Fabrication d’instruments de musique avec des éléments naturels ou de récupération (maracas, carillons, flûte..) et identification de chants d’oiseaux grâce aux appeaux. Jardin Relais Nature Jouy-Vélizy 60 rue Étienne de Jouy 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Domaine de la Cour Roland Yvelines Île-de-France http://www.relaisnature.asso.fr Parc composé de prairies au cœur de la forêt. Accueille plusieurs associations culturelles et sportives. Transport bus? tramway T6 Station L’Onde maison des Arts, A86 SORTIE Louis Breguet.2GUET Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

