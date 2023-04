Visite découverte du jardin potager et fruitier de l’association Relais Nature Jardin Relais Nature Jouy-Vélizy Jouy-en-Josas Catégories d’Évènement: Jouy-en-Josas

Yvelines

Visite découverte du jardin potager et fruitier de l’association Relais Nature Jardin Relais Nature Jouy-Vélizy, 4 juin 2023, Jouy-en-Josas. Visite découverte du jardin potager et fruitier de l’association Relais Nature Dimanche 4 juin, 10h00 Jardin Relais Nature Jouy-Vélizy Entrée libre sans inscription Promenade sonore Venez découvrir librement la faune et la flore dans les allées du jardin équipé d’installations sonores (carillons, mobiles,suspensions) et chanter Brassens ou Trenet en vous aidant des textes exposés. Jardin Relais Nature Jouy-Vélizy 60 rue Étienne de Jouy 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Domaine de la Cour Roland Yvelines Île-de-France http://www.relaisnature.asso.fr Parc composé de prairies au cœur de la forêt. Accueille plusieurs associations culturelles et sportives. Transport bus? tramway T6 Station L’Onde maison des Arts, A86 SORTIE Louis Breguet.2GUET Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 Annick Brulin Derosier©

Détails Catégories d’Évènement: Jouy-en-Josas, Yvelines Autres Lieu Jardin Relais Nature Jouy-Vélizy Adresse 60 rue Étienne de Jouy 78350 Jouy-en-Josas Ville Jouy-en-Josas Departement Yvelines Age min 1 Age max 99 Lieu Ville Jardin Relais Nature Jouy-Vélizy Jouy-en-Josas

Jardin Relais Nature Jouy-Vélizy Jouy-en-Josas Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jouy-en-josas/

Visite découverte du jardin potager et fruitier de l’association Relais Nature Jardin Relais Nature Jouy-Vélizy 2023-06-04 was last modified: by Visite découverte du jardin potager et fruitier de l’association Relais Nature Jardin Relais Nature Jouy-Vélizy Jardin Relais Nature Jouy-Vélizy 4 juin 2023 Jardin Relais Nature Jouy-Vélizy Jouy-en-Josas JOUY EN JOSAS

Jouy-en-Josas Yvelines