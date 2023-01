Jardin REISSA : bricolage Assier Assier Catégories d’Évènement: Assier

Lot

Jardin REISSA : bricolage Assier, 25 janvier 2023, Assier . Jardin REISSA : bricolage Reissa Assier Lot

2023-01-25 14:00:00 – 2023-01-25 16:00:00 Assier

Lot Au programme de cette séance de bricolage :

– Finition du parquet de la cabane en torchis (utilisation de palettes)

– Fabrication de mangeoires pour les oiseaux et/ou d’abris pour les insectes Le jardin collectif de l’association REISSA est avant-tout un lieu de rencontre et de partage pour les petits et les grands. L’association Cultures des Demains aide REISSA à l’entretenir et à continuer son aménagement. Reissa

Assier

dernière mise à jour : 2023-01-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Assier, Lot Autres Lieu Assier Adresse Reissa Assier Lot Ville Assier lieuville Assier Departement Lot

Assier Assier Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/assier/

Jardin REISSA : bricolage Assier 2023-01-25 was last modified: by Jardin REISSA : bricolage Assier Assier 25 janvier 2023 Assier Lot Reissa Assier Lot

Assier Lot