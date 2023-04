Visite libre Jardin Reflets et Poésie Vierzon Catégories d’Évènement: Cher

Vierzon

Visite libre Jardin Reflets et Poésie, 3 juin 2023, Vierzon. Visite libre 3 et 4 juin Jardin Reflets et Poésie Jardin au décorations colorées avec un potager, des parterres fleuris et un étang où le soleil fait s’épanouir les nénuphars. Jardin Reflets et Poésie Chemin des Assis 18100 Vierzon Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire Michèle et Patrick vous accueillent dans un jardin de 6000 m² agrémenté de décorations colorées. Un potager aux légumes bien alignés, complété d’une pièce d’eau enjambée par un petit pont de bois sous lequel coassent des grenouilles. Des parterres fleuris parsemés de poèmes, où les fleurs se contemplent dans les miroirs. Un étang où le reflet du soleil fait s’épanouir les nénuphars. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 Michele et Patrick Malak

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Vierzon Autres Lieu Jardin Reflets et Poésie Adresse Chemin des Assis 18100 Vierzon Ville Vierzon Departement Cher Lieu Ville Jardin Reflets et Poésie Vierzon

Jardin Reflets et Poésie Vierzon Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vierzon/

Visite libre Jardin Reflets et Poésie 2023-06-03 was last modified: by Visite libre Jardin Reflets et Poésie Jardin Reflets et Poésie 3 juin 2023 Jardin Reflets et Poésie Vierzon vierzon

Vierzon Cher