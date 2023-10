Cet évènement est passé Ma vache et moi Jardin Raymond VI Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Ma vache et moi Jardin Raymond VI Toulouse, 29 août 2023, Toulouse. Ma vache et moi Mardi 29 août, 21h00 Jardin Raymond VI Entrée libre « Ciné-concerts, Pigments » propose une mise en couleur musicale des films muets du début du XXe siècle. À travers une large palette d’esthétiques sonores, les musiciens mêlent un accompagnement acoustique emprunt de tradition à des compositions électriques résolument actuelles. Ils visent ainsi à mettre en valeur l’étonnante modernité du cinéma muet, tant dans son dynamisme que dans son suspens. Ma vache et moi est le voyage initiatique d’une vache et d’un jeune vagabond à travers l’ouest des États-Unis. Jardin Raymond VI Allées Charles de Fitte 31300 TOULOUSE Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Jardin Raymond VI Adresse Allées Charles de Fitte 31300 TOULOUSE Ville Toulouse

